Bitcoin und Co. – Modeerscheinung oder Geld der Zukunft?

Bitcoin

& Co entfalten so viel Glanz wie früher Gold. In unsicheren

Zeiten setzen Anleger auf Kryptowährungen, weil sie sich Schutz

erhoffen vor einer möglicherweise drohenden Geldentwertung. Umso

mehr in der Corona-Krise, da Inflation angesichts der expansiven

Geldpolitik der

EZB und

der steigenden Schuldenberge vieler Länder als ein ernst zu

nehmendes

Den kompletten Artikel finden Sie hier…