Bitcoin und Co. – die Bären greifen erneut an!

Letzte Woche berichtete ich an dieser Stelle von einer Attacke der Bären auf Bitcoin (BTC) und Co, die die Bullen in quasi allerletzter Sekunde noch einmal abwehren konnten. Dadurch blieb das Szenario einer möglichen Krypto-Jahresendrally erst einmal intakt. Noch gilt das auch. Allerdings zeigten die Bullen, nach Abwehr der Attacke, noch nicht die gewünschte Stärke und hievten den Bitcoin (BTC) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >