Bitcoin steigt vierten Tag in Folge Richtung Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Internetwährung Bitcoin befindet sich wieder im Höhenflug.



Am Donnerstag stieg der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp am frühen Vormittag bis auf 38 748 US-Dollar, nachdem er Ende Januar bis auf 32 000 Dollar gefallen war. Im Zuge einer allgemein starken Kauflaune an den internationalen Finanzmärkten und einer damit verbundenen höheren Risikoneigung der Anleger kletterte der Bitcoin in Richtung seines bisherigen Rekordhochs, das zu Beginn des Jahres bei 42 000 Dollar erreicht worden war.

Der Bitcoin konnte bereits den vierten Handelstag in Folge zulegen. Im Verlauf der Woche verteuerte sich die Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp um etwa 20 Prozent. In der Vergangenheit war es immer wieder zu extremen Kursbewegungen gekommen und Experten warnen eindringlich vor den unvorhersehbaren Kapriolen im Handel mit der Digitalwährung und der damit verbundenen Gefahr von Verlusten.

So hatte beispielsweise zuletzt einzig ein simpler Hashtag des US-Milliardärs und Chefs des Autobauers Tesla, Elon Musk, beim Kurznachrichtendienst Twitter starke Kursgewinne ausgelöst. Auf seiner Twitter-Seite hatte der schillernde Unternehmer lediglich das Wort "#Bitcoin" in sein Profil eingefügt./jkr/jsl/zb