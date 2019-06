Bitcoin steigt auf knapp 13 000 Dollar - höchster Stand seit eineinhalb Jahren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Höhenflug des Bitcoin geht weiter.



Am Mittwoch stieg der Kurs der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährung auf fast 13 000 US-Dollar. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden in der Spitze 12 935 Dollar erreicht, zuletzt waren es etwa 12 600 Dollar. Auch andere Digitalwährungen wie Ether, XRP oder Bitcoin Cash legten zu - allerdings nicht so stark wie der Bitcoin. Der Wert aller rund 2280 Kryptowährungen stieg auf 360 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen etwa 60 Prozent auf den Bitcoin.

Digitalwährungen profitieren seit einiger Zeit stark vom steigenden Interesse großer Unternehmen und Investoren. Große Aufmerksamkeit hat die von Facebook und anderen Unternehmen geplante Kryptowährung "Libra" auf sich gezogen. Auch die große US-Bank JPMorgan plant eine eigene Digitalwährung, wenn auch nur für den internen Gebrauch.

Das Interesse großer Adressen nährt unter Anlegern die Hoffnung, dass der sich abzeichnende zweite Krypto-Boom nachhaltiger ist als der erste im Jahr 2017. Seinerzeit war der Bitcoin-Kurs innerhalb weniger Monate von weniger als 1000 bis auf 20 000 Dollar gestiegen. Im Jahr 2018 war der Kurs aber ähnlich rasant bis auf 3000 Dollar eingebrochen./bgf/mis