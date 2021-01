Bitcoin statt Gold?

Finanzexperte Robert Halver hat sich am Montag dem 11. Januar

2021 zur Kryptowährung

Bitcoin

geäußert, nachdem der Kurs der Onlinewährung nach einem wochenlang

rapiden Aufwärtstrend kurzzeitig einbrach. So hatte der Bitcoin von

Sonntag auf Montag um etwa 21 Prozent nachgegeben. Noch am Freitag

toppte er seine vorherigen Rekorde, als er einen Wert von 34.500

toppte er seine vorherigen Rekorde, als er einen Wert von 34.500

Euro (42.000 Dollar) erreichte. Der vorherige Rekord



