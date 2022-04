Bitcoin: Das sollten Sie nicht verpassen!

Off the Chain Capital — ein Kryptowährungs-Investmentfonds mit einer traditionellen Value-Investing-Strategie — behauptet, dass er in jedem der letzten fünf Jahre besser abgeschnitten hat als Bitcoin (CRYPTO: BTC) und dabei deutlich weniger volatil ist. Der Fonds setzt keine Hebelwirkung ein und ist ausschließlich long ausgerichtet.

In seiner Ankündigung vom Dienstag sagte Off the Chain Capital, dass er ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung