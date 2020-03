Bitcoin: nahezu alle Experten haben die Kursentwicklung komplett überschätzt (FOTO)

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Graz (ots) - Bitcoin ist nach wie vor in aller Munde. Nach dem drastischenKurseinbruch Ende 2017, als der Kurs die 19.000 US-Dollar-Marke überschrittenhatte, kehrte zunächst etwas Ruhe in den Markt und die Pressmitteilungen ein.Experten hatten den Kursabfall als "normal" und "absehbar" bezeichnet und imselben Atemzug großzügige Prognosen für das Jahr 2020 und danach abgegeben: undalle lagen weit daneben!Die Grazer Informationsplattform Förderportal.at hat dazu nun basierend aufumfangreichen Recherchen eine sehr informative Infografik publiziert. Die Grafikzeigt eindrucksvoll, wie weit die teilweise selbsternannten Crypto-Experten mitihren Kursschätzungen neben der Realität liegen. Nicht ein einziger lag auch nurAnnäherungsweise richtig. Einige haben die Kursentwicklung sogar bei bis zu 2Millionen US-Dollar bis Anfang 2020 gesehen.Wie lässt diese massive Fehleinschätzung interpretieren?Die Kursentwicklungen bei Crypto-Währungen sind grundsätzlich sehr schwereinzuschätzen, weil es zum einen ein hochspekulativer und damit volatiler Marktist, und zum anderen, weil es sehr viele unvorhersehbare Erfolgsfaktoren gibt.Dazu gehört auch die politische Lage: Spannungen zischen Russland und den USA,oder auch diplomatische Konflikte mit China können adhoc zu starkenKursschwankungen führen, weil Anleger und Investoren dann gerne Gelder"umschichten". Auch in Crypto-Währungen.Eine andere und durchaus plausible Erklärung ist wohl auch der Tatsachegeschuldet, dass die Experten selber im Crypto-Markt aktiv sind und wissen, dasshohe Kurprognosen gerade Kleinanleger reizen, ebenfalls zu investieren.Details und weitere interessante Informationen finden sich hier in derInfografik auf der Webseite https://www.foerderportal.at/infographic-bitcoin/.Pressekontakt:förderportal.atDavid ReisnerHochsteingasse 218010 GrazÖsterreichTel.: 00436503311698E-Mail: david.reisner@gmail.comWebsite: https://www.foerderportal.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141886/4535828OTS: David Reisner OnlinemarketingOriginal-Content von: David Reisner Onlinemarketing, übermittelt durch news aktuell