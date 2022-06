Bitcoin: Die nächste große Volatilitätswelle!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Cathie Wood, Gründerin und CIO von Ark Investment Management, glaubt, dass die nächste große Volatilitätswelle von Bitcoin (CRYPTO: BTC) für die Besitzer des digitalen Assets günstig sein wird. Aufwärtstrend In einer Episode vom 4. Juni von Ark Invest’s In The Know YouTube Serie, umriss Wood die On-Chain-Metriken, die ihr Grund zu der Annahme geben, dass ein Aufwärtstrend für Bitcoin bevorsteht.… Hier weiterlesen