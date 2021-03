Bitcoin: Der nächste Knall

Der Bitcoin ist inzwischen wieder deutlich stärker geworden. Am Mittwoch schaffte es die Kryptowährung, nach anfänglichen extremen Schwankungen in der Nacht die Nulllinie wieder zu überwinden. Es begann bis zur Mittagszeit ein starker Aufschwung von 54.500 auf 57.0000 Dollar. Damit rückt der Aufwärtstrend, der bereits beendet zu sein schien (kurzfristig) wieder in den Fokus.

