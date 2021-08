Bitcoin klettert zeitweise über Marke von 45 000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin hat am Sonntag den höchsten Stand seit Mitte Mai erreicht und zwischenzeitlich die psychologische Marke von 45 000 US-Dollar übersprungen.



Zuletzt gab die Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp mit gut 44 000 Dollar um rund ein Prozent im Vergleich zum Vortag nach. Anfang August war der Kurs des Bitcoin etwas unter Druck geraten Allerdings hatte er sich davor in kurzer Zeit von rund 30 000 auf fast 43 000 Dollar erholt.

Die charttechnische Perspektive helle sich zusehends auf, erklärte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Vor allem kurzfristig orientierte Anleger präsentierten sich in Kauflaune. Für eine positive Grundstimmung am Markt dürfte nicht zuletzt Tesla-Chef Elon Musk gesorgt haben, der vor rund zwei Wochen ein mögliches Comeback der Kryptowährung bei Tesla abermals in Aussicht gestellt hatte. Risiken blieben aber weiter bestehen, mahnte der Experte. Die Regulierungsthematik am Markt bleibe ein Dauerbrenner./jha/