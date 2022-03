Bitcoin: Das hat es seit 2020 nicht mehr gegeben!

Die Korrelation zwischen Bitcoin (CRYPTO: BTC) und den von WallStreetBets favorisierten Aktien hat ein Niveau erreicht, das es seit 2020 nicht mehr gegeben hat.

Nach einem Diagramm, das von The Daily Shot erstellt wurde, ist die 30-Tage-Korrelation zwischen Bitcoin und einem Index von sogenannten Meme-Aktien, darunter GameStop Corp (NYSE:GME) und AMC Entertainment Holdings, Inc (NYSE: AMC), die nach einem Short-Squeeze im Reddit-Forum von WallStreetBets an Bedeutung gewannen.

Bitcoin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung