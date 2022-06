Bitcoin: Zu früh gefreut!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Am Freitag hatten die Anleger mit Blick auf den Kryptobereich noch einigermaßen gute Laune. Zwar konnte sich auch der Bitcoin der schlechten Stimmung infolge der geplanten Zinserhöhungen in Europa und der schwindelerregend hohen Inflation in den USA nicht gänzlich entziehen. Die Abschläge fielen allerdings im ersten Moment deutlich geringer aus als bei den Aktienmärkten. Tatsächlich gelang es den Bullen sogar,… Hier weiterlesen