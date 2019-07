Bitcoin fällt deutlich unter 10000 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf den Höhenflug folgt der Rückschlag: Die Kryptowährung Bitcoin hat am Dienstag ihren Sinkflug der vergangenen Tage fortgesetzt.



Am Vormittag fiel die älteste und bekannteste Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 9713 US-Dollar. Damit hat der Bitcoin einen guten Teil seiner starken Gewinne der letzten Wochen eingebüßt. Auch für andere Digitalwährungen ging es in den vergangenen Tagen bergab.

Seit Anfang April hatte der Bitcoin massiv um zeitweise rund 235 Prozent zugelegt. Als Grund wurde vor allem das steigende Interesse großer Unternehmen und Investoren an Kryptowährungen genannt. Allen voran zählt dazu die von einem Konsortium um Facebook geplante Digitalwährung Libra. Obwohl die Pläne deutlich von der Ausgestaltung vieler bestehender Kryptowährungen abweichen, konnten diese auch von dem allgemeinen Aufmerksamkeitsschub profitieren.

Damit scheint es jedoch vorerst vorbei zu sein: Seit dem vor einer Woche erreichten Jahreshoch von fast 14 000 US-Dollar hat der Bitcoin 30 Prozent an Wert verloren. Der Gesamtwert aller knapp 2300 Digitalwährungen fiel seither um gut 90 Milliarden Dollar auf aktuell 292 Milliarden Dollar.

Die Jahresbilanz des Bitcoin ist aber trotz des jüngsten Rückschlages noch klar positiv. Seit Jahresbeginn ergibt sich aktuell ein Zuwachs von etwa 180 Prozent. Seit Anfang April, als der nun zumindest vorerst beendete Höhenflug begann, beläuft sich das Plus auf immer noch 135 Prozent./bgf/elm/mis