Bitcoin fällt auf den tiefsten Stand seit Ende November

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kryptowährung Bitcoin ist am Dienstag erneut unter Druck geraten.



Der Kurs fiel auf der Handelsplattform Bitstamp um 2,3 Prozent auf 6728 US-Dollar. Zeitweise erreichte er mit 6630 Dollar den niedrigsten Stand seit Ende November. Andere Kryptowährungen wie Ether oder Ripple gaben noch stärker nach. Bereits am Montag war der Bitcoin unter die Marke von 7000 Punkten gefallen.

"Die technische Lage scheint für die Anleger offenbar abschreckend zu wirken", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Viele Investoren werfen derzeit lieber ein Auge auf die Aktienmärkte und kehren den hochvolatilen Kryptowährungen den Rücken." Ein eindeutiger fundamentaler Grund lässt sich laut Emden allerdings derzeit nur schwer ausmachen.

Der Bitcoin ist für seine Kurskapriolen bekannt - das disqualifiziert die Digitalwährung in den Augen von Kritikern als Zahlungsmittel. So schwankte der Kurs alleine in diesem Jahr zwischen knapp über 3000 Dollar Anfang des Jahres und fast 14 000 Dollar im Juni./jsl/jha/