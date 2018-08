Bitcoin auf Talfahrt - US-Börsenaufsicht verschiebt Beschluss über ETF-Zulassung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Digitalwährung Bitcoin hat am Mittwoch die starken Verluste vom Vortag fortgesetzt.



Der Kurs fiel auf der Handelsplattform Bitstamp weiter unter 7000 US-Dollar und erreicht am Morgen bei 6390,99 Dollar den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Ausgelöst wurden die Talfahrt durch die US-Börsenaufsicht SEC. Diese hatte am Vorabend mitgeteilt, dass eine Entscheidung über die Zulassung von börsengehandelten Fonds (ETFs) auf Bitcoins verschoben wird.

Die amerikanische Börsenaufsicht will sich nun bis zum 30. September mit der Entscheidung Zeit lassen. Es geht dabei um die Zulassung von Fonds der Investmentfirma Van Eck Associates und des Finanzdienstleisters SolidX Partners. Ursprünglich war die Entscheidung für kommende Woche angekündigt.

Nach Einschätzung eines Marktbeobachters ist der Geduldsfaden in Bezug auf Entscheidungen der US-Behörden nun endgültig gerissen. In den Monaten zuvor hatte der Kurs der Digitalwährung mehrfach von der Hoffnung auf eine Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA profitieren können.

Nach dem Rekordhoch beim Bitcoin Ende 2017, als der Kurs Digitalwährung zeitweise bis auf etwa 20 000 Dollar gestiegen war, folgten in der ersten Jahreshälfte starke Rückgänge. Zuletzt hatte sich der Kurs seit Mai in der Spanne zwischen knapp 6000 und 8500 Dollar bewegt./jkr/jsl/fba