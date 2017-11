Bitcoin: Zentralbanken haben schlaflose Nächte!

Liebe Leser,

der Bitcoin-Kurs liegt auch am Dienstagmorgen bei über 9.750 US-Dollar. Unterstützend wirkten sich in der letzten Zeit Berichte darüber aus, dass die Futures- und Optionenbörsen CME sowie CBOE den Handel mit dem Bitcoin anzubieten planen. Die gängige Meinung ist, dass der Handel über Futures und Optionen mehr institutionelle Anleger in den Markt locken würde. Die SEC (Securities and Exchange Commission) gab dafür bisher noch nicht ihr O.K., mit der Begründung, der Bitcoin als Asset befinde sich noch im Anfangsstadium und wäre als Anlageklasse zu riskant. Die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) befindet sich noch im Entscheidungsprozess.

Bitcoin-Propaganda leistet ihren Beitrag

Dennoch, mit den zuletzt positivem Newsflow mehren sich im Zuge des zu steilen Anstieges auch Skeptiker seitens der Investment- sowie den Zentralbanken. Vor allem den Zentralbankern bereitet der Anstieg nun schlaflose Nächte, wie einige Berichte deutlich machten. Bitcoin-Anhänger würden jetzt natürlich gerne behaupten, das läge daran, dass sie Angst haben, ihren Einfluss zu verlieren. Das ist Bitcoin-Propaganda auf hohem Niveau aus meiner Sicht. Wenn die Blase platzt und das große Heulen beginnt, werden die Zentralbanken diejenigen sein, denen vorgeworfen werden wird, sie hätten zuvor tatenlos zu gesehen.

Zumindest leichte Regulierung könnte nicht schaden

Die Sorge mehrt sich daher auch in der Bitcoin-Community, dass eine Regulierung, wie sie bereits China und Südkorea vorgenommen haben, immer näherkommt. Die beiden Länder haben beispielsweise bereits die sogenannten ICOs verboten. Auch die russische Zentralbank hat den Bitcoin-Börsen bereits den Kampf angesagt. Anders jedoch in Japan. Dort wurde der Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt und einige Börsen durften ihr Geschäft mittels einer Lizenz weiterführen. Die Zentralbanken von Schweden und Großbritannien probieren sich derweil an der Entwicklung einer eigenen Digitalwährung aus.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.