Bitcoin: Wo bleibt der Durchbruch?

Der Bitcoin hat am Donnerstag fast einen Durchbruch geschafft. Immerhin sind die Kurse nun erneut deutlich über der Marke von 53.000 Dollar geblieben. Das wiederum passt in das aktuelle Bild, das der Bitcoin abgibt. Die Kryptowährung ist kurz vor dem Wochenende wieder in die Zone zwischen 50.000 und 60.000 Dollar zurückgekehrt. Das entspricht einem Aufwärtstrend.

Starke Signale

Auch wenn es am Donnerstag etwas ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung