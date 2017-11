Bitcoin: Wirklich das digitale Gold?

Liebe Leser,

der Bitcoin-Kurs erreichte in den letzten Wochen erneut Höchststände. Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass bei 7.000 US-Dollar je Bitcoin ein harter technischer Widerstand besteht. Sie berufen sich dabei auf die Analyse mittels der Elliot-Wellen-Theorie. Demnach würde das technische Potential, nach einer etwas längerfristigen Konsolidierungsphase, durchaus bis über 10.000 US-Dollar reichen. Wie gut die technische Analyse und die darauf basierenden Theorien funktionieren, sieht man in der Regel insbesondere dann gut, wenn sie funktionieren. Wenn sie es nicht tun, spricht keiner mehr darüber.

Bitcoin-Produktion ist endlich

Oft wird der Bitcoin von seinen Anhängern mit Gold verglichen. Das Argument lautet wie folgt: Der Bitcoin ist wie Gold nur schwer zu produzieren, demnach können Produzenten den Preis bzw. das Angebot nicht einfach so beeinflussen. Damit zählt Bitcoin wie auch Gold zu den harten Währungen. Anders wäre es beispielweise bei Kupfer. Dort ist die weltweite Produktion auf nur einige wenige Produzenten konzentriert, zudem ist die Produktion aufgrund des hohen Vorkommens fast unendlich möglich. Produzenten haben somit einen nicht unwesentlichen Einfluss auf das weltweite Angebot und somit den Preis.

Der Goldvergleich kommt zu früh

Da es aber beim Gold und dem Bitcoin anders ist, soll der größte Vorteil des Bitcoins weniger die Tauscheigenschaft sein, sondern die der Wertaufbewahrung. Das klingt auf der einen Seite argumentativ handfest. Doch fragt sich aus meiner Sicht, wie viele der aktuell investierten Anleger auch tatsächlich im Bitcoin investiert sind, weil sie den Wert ihrer Einlagen aufbewahren möchten? Denn nur die Akzeptanz der Anleger ist entscheidend dafür, ob der Bitcoin auch diesen Status erlangen wird oder nicht.

Wer auf mehreren 1.000 % an Gewinn sitzt, wird sie nur schwer abgeben wollen

Gold wird bereits seit vielen Jahrhunderten als Wertaufbewahrungsmittel genutzt. Dementsprechend reagiert es auf erhöhte Risiken. Auf welche Risiken reagieren gerade Bitcoin-Investoren? Das Entscheidende im Moment ist daher gar nicht so sehr die positive Eigenschaft des Bitcoins, den Wert aufzubewahren, sondern wie die Reaktion der Investoren ausfallen wird, die auf mehreren 1.000 % an Gewinn sitzen, wenn es plötzlich nach unten geht? In diesem Fall wird die Eigenschaft der Wertaufbewahrung sehr schnell vergessen werden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.