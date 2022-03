Bitcoin Wette aufgegangen. Bitcoin Group konnte 2021 doppelt profitieren: Steigende Umsätze auf bitcoin.de und Kryptobestand.

Bitcoin Group ist doppelt abhängig vom Kryptomarkt. Einmal bietet man über die „Banktochter“ auf www.bitcoin.de einen Handelsplatz, der sich steigender Beliebtheit erfreut und der Bitcoin Group einen um 56.6 % gesteigerten Umsatz von 23,5 Mio EUR (Vorjahr 15,0 ) „liefert“.Und dazu kommt ein im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sehr hoher Bestand an Kryptowährungen, deren „Kurswert“ teilweise für annähernd die gesamte Kapitalisierung der Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91) stand. Also zeitweise gab es die Handelsplattform quasi gratis zu einem Bestand an Kryptowährungen. Zum 31.12.2021 hatte sich die Bilanzsumme auf 223,4 Mio EUR. aufgrund des deutlichen Anstiegs des Kryptowährungsbestands mehr als verdoppelt (Bilanzstichtag 2020: 108,8 Mio EUR). Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich zum Bilanzstichtag 2021 auf 20,3 Mio EUR deutlich erhöht (Bilanzstichtag 2020: 12,0 Mio EUR).

Bitcoin Group machte aus 23,5 Mio EUR Umsatz ein EBITDA von 19,5 Mio EUR – Skalenvorteile und Kostendisziplin!

Dazu macht die Bitcoin Group noch kräftig Gewinn durch das operative Geschäft. Die Kurssteigerungen des Kryptobestands werden nicht gewinnwirksam verbucht. Erst bei einer eventuellen Veräusserung ergäbe sich eine entsprechende Gewinnwirkung. Und der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 85,7 % auf 19,5 Mio EUR im Vergleich zu 10,5 Mio EUR im Vorjahr. Natürlich konnte man Skalenvorteile der Handelplattform nutzen, die handelbaren Währungen wie Bitcoin, Ethereum, Ripple und weitere wurden verstärkt nachgefragt. Zusätzlich gelang es dem Unternehmen, bereits Mitte des Jahres 2021 vorzeitig die Marke von mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zu überschreiten.

„Trotz aller Herausforderungen haben wir das Geschäftsjahr 2021 mit großem Erfolg abgeschlossen. Uns ist es gelungen, unsere gesteckten Ziele zu erreichen und unser Geschäftsmodell zu verbreitern. Kunden können mittlerweile acht wesentliche Kryptowährungen auf Bitcoin.de handeln. Zusätzlich bieten wir seit Ende vergangenen Jahres den Handel von reinen Kryptowährungspaaren an. Auf dieser Basis wollen wir nachhaltig sowie kraftvoll wachsen und blicken optimistisch auf das Geschäftsjahr 2022″, sagt Marco Bodewein, Vorstand der Bitcoin Group SE.

Bitcoin Group – Bestand von Kryptowährungen plus Operatives

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter www.bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Satoshi Vision und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Und dazu kommt der Bestand an Kryptowährungen, den die Gesellschaft bisher wohl eher als in der „Schatztruhe“ liegen lässt. Bisher konnte man so schöne Wertsteigerungen verbuchen, die jedoch bisher grösstenteils unrealisiert sind. Also es bleibt dabei: Bitcoin Group SE ist eine Wette auf den dauerhaften Erfolg der Kryptowährungen. Dazu doppelt gehebelt durch das operative Geschäft und den Bestand an Kryptowährungen. Durchaus eine Alternative zur Direktanlage in Kryptowährungen – denn zumindest gehandelt wird sowohl bei steigenden als auch fallenden Kursen.



