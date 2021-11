Bitcoin: Welche Art von Muster bildet sich?

Bitcoin (CRYPTO: BTC) notiert am Donnerstag in einem insgesamt rückläufigen Kryptowährungsmarkt niedriger.

Bitcoin scheint ein Muster zu bilden, das als zinsbullisch angesehen werden könnte, obwohl die Kryptowährung in den letzten Tagen gefallen ist. Bitcoin hat sich in letzter Zeit auf mehreren Social-Media-Plattformen als Trend erwiesen. Bitcoin war am Donnerstagnachmittag bei Veröffentlichung um 3,72% auf $58.115,32 gefallen.

