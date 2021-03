Bitcoin: Weitere Kursexplosion

Der Bitcoin steigt derzeit in fast schon rasantem Tempo aufwärts. Die Kryptowährung konnte am Dienstag erneut aufsatteln und befindet sich im Anflug auf die Marke von 60.000 Dollar. Dabei erreichte der Bitcoin am Frühnachmittag immerhin 59.210 Dollar. Die Signale sind ausgesprochen positiv.

Immer besserer Trend

Konkret: Der Bitcoin hat damit vor allem den bedeutenden SMA 38 wieder etwas weiter distanzieren können. Das kurzfristige ...



