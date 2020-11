Bitcoin: Weiter aufwärts durch PayPal und Square!

Der Vorstoß von PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) und Square Inc (NYSE:SQ) in den Kryptowährungsraum treibt die Aufwärtsbewegung von Bitcoin voran, so Pantera Capital, eine Investmentfirma, die sich auf digitale Währung und Blockchain-Technologie konzentriert.

Was geschah

Die Investmentfirma analysierte die aktuelle Bitcoin-Rallye – mit Blick auf die Zahlen von itBit, der von Paxos, dem Partner von PayPal, betriebenen Kryptowährungsbörse. “Als PayPal live ging, begann das Volumen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



