Bitcoin: Was ging ab?

Was ist passiert: Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch von $48,481, und seine Marktkapitalisierung stieg heute zum ersten Mal auf $900 Milliarden. Damit ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin (BTC) größer als die der größten Banken in den USA zusammen, einschließlich JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM), Bank of America Corp (NYSE:BAC), und Citigroup Inc (NYSE:C).

