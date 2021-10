Bitcoin: Warum Branchenexperten glauben, dass Bitcoin auf 80.000 Dollar zusteuert!

Nachdem Bitcoin (CRYPTO:BTC) am Dienstagnachmittag nahe der 64.000 $-Marke gehandelt wurde und die Aufwärtsstimmung stündlich zunahm, vermutete ein Expertengremium, dass der Kurs auf 80.000 $ zusteuert.

Laut einer aktuellen Studie wird Bitcoin nach der heutigen Notierung von börsengehandelten Bitcoin-Futures-Fonds an der New Yorker Börse, die von der US-Börsenaufsichtsbehörde genehmigt wurde, einen weiteren Aufwärtsschub erleben. Fünfzig Branchenexperten haben an der Studie mitgewirkt



