Bitcoin: War es das schon mit dem Anstieg?

Die Bullen treten im

Bitcoin

ein wenig auf die Bremse und gönnen dem Markt eine Verschnaufpause.

Trotzdem wurde am Sonntag ein neues Zwischenhoch ausgebaut. Wir

gehen davon aus, dass die aktuelle Seitwärtsstruktur Welle (iv) in

Blau bilden wird. In dieser haben wir noch Luft bis auf die $12048.

Dort befindet sich das Idealziel der Korrektur.

