Bitcoin: Wann platzt die Blase? (Teil 2)

Lieber Leser,

vor einigen Tagen haben wir uns zu dem steilen Anstieg im Bitcoin-Preis geäußert. Wir haben hier unserer Meinung nach eine ausgemachte Blase vor uns, die vielen Investoren früher oder später einiges an Leid bringen wird. Menschen sollten verstehen, dass der Preis für einen Bitcoin teilweise aus den folgenden technisch bedingten Gründen steigt.

Zum einen lassen sich Bitcoins schnell erwerben, auf der anderen Seite aber ist die Liquidität gering, sodass man sie nur schwerlich los wird. Um ein bereits geringes Volumen an Bitcoins abzustoßen, benötigt man Tage. Dieser Umstand führt zu einem exponentiellen Wachstum im Preis, denn es suggeriert, dass das Angebot immer geringer wird. Solange die Nachfrage groß ist, stellt das erst einmal kein großes Problem dar. Wenn aber alle auf einmal raus wollen, dann wird es kritisch.

Des Weiteren basiert der Trend auf der Annahme, dass der Bitcoin eine echte Währung ersetzen könnte. Das kann er zum aktuellen Zeitpunkt in nur einem Fall. Ja, der Bitcoin lässt sich teilweise als Zahlungsmittel verwenden. Eine Währung ist jedoch mehr als nur ein Zahlungsmittel. Eine Währung ist auch ein Wertaufbewahrungs- und Tauschmittel. Für diese Eigenschaften benötigt die Währung das Vertrauen der Menschen in den Wert der jeweiligen Währung.

Vertrauen in eine Währung kommt von der Regulierung, nicht vom System selbst

Das Vertrauen kommt jedoch von Seiten der weltweiten Regulierung. Der Einwand, der Bitcoin würde gerade aufgrund des schwindenden Vertrauens in die jeweiligen Institutionen wie Notenbanken an Relevanz gewinnen, geht jedoch am eigentlichen Thema vorbei. Denn Vertrauen ist eine Sache der gesetzlichen Regulierung, nicht wie fälschlicherweise angenommen, in die Institutionen selbst.

Sofern jedoch Bitcoin-Plattformen von der Regulierung ausgeschlossen sind, wird es wohl nicht dazu kommen, dass großvolumige, langfristig orientierte Investments ihren Weg in den Bitcoin finden werden. Die Leidtragenden werden dann wie immer die kleinen Investoren sein.

Dass nun einige privaten Unternehmen den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, kann zum jetzigen Zeitpunkt lediglich als Marketing-Kampagne verstanden werden. Die meisten dieser Unternehmen werden den Bitcoin sehr schnell in echte Währung umtauschen, so viel steht fest.

Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:

Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!

Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!

>> Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.