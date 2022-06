Bitcoin: Verbot bestimmter Bitcoin-Mining-Firmen!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Am frühen Freitagmorgen haben die New Yorker Gesetzgeber ein Gesetz verabschiedet, das es bestimmten Bitcoin-Mining-Firmen verbietet, kohlenstoffbasierte Energiequellen zu nutzen. Das Gesetz geht nun auf den Schreibtisch von Gouverneurin Kathy Hochul, die es entweder unterzeichnen oder ein Veto einlegen wird. Der erste Staat des Landes Wenn das Gesetz unterzeichnet wird, wäre New York der erste Staat des Landes, der die… Hier weiterlesen