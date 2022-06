Bitcoin: Verbietet New York das Mining?

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Wenn der Gesetzentwurf von Gouverneurin Kathy Hochul in Kraft tritt, könnte er Auswirkungen auf Unternehmen haben, die derzeit Bitcoin schürfen. New York wäre der erste US-Bundesstaat, der das Mining von Bitcoin (CRYPTO: BTC) verbietet, was sich auf das ganze Land auswirken könnte. CEO von MARA äußert sich Ein Unternehmen, das von der Bitcoin-Mining-Gesetzgebung in New York betroffen sein könnte, ist… Hier weiterlesen