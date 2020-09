Bitcoin – An der Unterstützung wieder aufwärts?

Am 27. Juli ging es für den Bitcoin-Kurs deutlich aufwärts! Mit einem kleinen Kursprung wurde Ende Juli ein Widerstand nach oben geknackt! Anschließend konnte der Bitcoin auch weiter moderat zulegen! Doch der große Wurf blieb aus! Vielmehr zeigten sich fehlende Anschlusskäufe. In den vergangenen Handelstagen setzten dann Verkäufe ein. Das Vertrauen der Bitcoin-Jünger war scheinbar aufgrund der wochenlangen Seitwärtsbewegung angeschlagen! Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



