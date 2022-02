Bitcoin: Unterstützung durch Cash App!

Die kryptofreundliche Finanzdienstleistungs-App Cash App von Block Inc.(NYSE:SQ), die vom ehemaligen Twitter-CEO Jack Dorsey geleitet wird, hat soeben die Unterstützung für das Bitcoin (CRYPTO: BTC) Lightning Network eingeführt, das kostenlose und nahezu sofortige BTC-Überweisungen ermöglicht.

Was geschah?

In einer am Montag auf Twitter veröffentlichten Ankündigung schreibt Cash App, dass das Lightning Network "jetzt verfügbar ist" und beschreibt es als "die schnellste, kostenlose Möglichkeit, jeden in Bitcoin



