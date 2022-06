Bitcoin: Unsicheres Makroumfeld!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Ark Invest hat am Wochenende ein neues Produkt namens The Bitcoin Monthly vorgestellt. Hier ist, was in der allerersten Ausgabe der Online-Publikation behandelt wurde. The Bitcoin Monthly Ark Invest hat The Bitcoin Monthly auf den Markt gebracht, einen monatlichen „Ertragsbericht“, der Details zu On-Chain-Aktivitäten und Blockchain-Daten enthält. „Während sich die Analyse dieser Berichte zunächst auf Bitcoin konzentrieren wird, erwarten wir,… Hier weiterlesen