Bitcoin: Trend bleibt trotzt Rücksetzer intakt!

der Bitcoin-Kurs brach am Mittwochabend, zumindest auf Tageskerzenbasis massiv ein. Ein Verlust von 25 % innerhalb von vier Stunden. An die starke Volatilität dürften sich Bitcoin-Anleger mit hoher Sicherheit jedoch so langsam gewöhnt haben. Nichtdestotrotz erholte sich der Kurs innerhalb der nächsten Stunden und notiert am Donnerstagvormittag erneut bei 10.500 Punkten, nachdem er am Mittwoch zuvor das Allzeithoch bei 11.580 US-Dollar erreichte. Schaut man sich den langfristigen Trend an, so scheint der kurzfristige Rücksetzer jedoch kaum anders gewesen sein als die bereits zuvor verzeichneten. So brach der Kurs zu Beginn des Monats bereits um fast 30 % ein. Im September fiel der Kurs um 40 %.

Trend bleibt weiterhin intakt

Aus Charttechnischer Sicht bleibt dieser Trend trotz des Rücksetzers weiterhin intakt. Wie der Chart auf Tageskerzenbasis unten deutlich macht, hat der Preis diesen Trend sogar bereits nach oben verlassen und wird nun nach unten hin durch ihn gut unterstützt. Eine Beschleunigung ist also weiterhin nicht auszuschließen. Erst Kurse unter 8.000 US-Dollar würden darauf hindeuten, dass wir es hier mit einer Top-Bildung und einem Reversal zu tun haben. Als Grund für den Absturz wird das Ausfallen einer Bitcoin-Börse in den USA genannt. Da das gleichzeitig in den Zeitraum mit dem Kursverfall von Technologiewerten in den USA zusammenfiel, könnte dieser Faktor womöglich ebenfalls ein wenig zu der Unsicherheit beigetragen haben.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.