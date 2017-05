Bitcoin: Treibt Chinas Regierung die Blasenbildung an?

Lieber Leser,

man muss es der digitalen Währung lassen: Der Bitcoin hat es zu einer ungewöhnlich hohen Popularität gebracht. Und in gewissen Teilen der Welt, wie etwa China, erfreut sich der Bitcoin der Tatsache, dass er als Währung unter dem Radar der Regierung gehandelt wird. Aufgrund restriktiver Maßnahmen, die gerade aktuell wieder von der chinesischen Regierung ausgeweitet werden, dürfte zusätzliche Nachfrage nach der digitalen Währung entstehen und die Blasenbildung weiter angetrieben werden.

China führt erneut restriktive Maßnahmen ein

Die chinesische Bevölkerung nutzt den Bitcoin nämlich gerne als Mittel um Kapital auf Offshore-Konten umzuschichten. Doch das macht einmal mehr deutlich, was der Bitcoin ist und nicht sein kann. Es ist als allerstes ein Vehikel, um undemokratische Restriktionen zu umgehen, und keine Währung, die in einem demokratischen Rechtssystem voll und ganz akzeptiert werden könnte. Zumindest unter den aktuellen Umständen nicht. Warum kann so eine Währung von einem demokratisch geführten System nicht akzeptiert werden?

Populär oder stabil, was ist wichtiger?

Ganz einfach: Stellen Sie sich vor, Sie sind selbstständiger Händler, der mit Waren auf der ganzen Welt handelt. Sie haben die Wahl ihre Geschäfte entweder mittels des US-Dollars abzuwickeln, der eine maximale Schwankungsbreite von nicht mehr als 1-2 % täglich aufweisen kann, oder aber sie wickeln ihre Geschäfte mit dem Bitcoin ab, der schon mal eine Tageschwankung von mehr als 10% täglich aufweisen kann und von dem sie nicht mal wissen, wie lange sie benötigen werden, um ihre Bitcoins zu Kapital zu machen, da die Tauschbörsen rechtlich nicht reguliert sind. Wofür entscheiden Sie sich?

Der Bitcoin ist populär und hat einen Nutzen, sofern es um verdeckte Kapitalumschichtungen und Geschäfte gehen soll. Eine akzeptierte Währung sollte hingegen nicht populär, sondern stabil und rechtlich reguliert sein.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.