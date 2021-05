Bitcoin: Tesla wendet sich ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Bitcoin (BTC) wurde in den frühen Morgenstunden des Mittwochs nach drei Monaten unter der psychologisch wichtigen Marke von 40.000 $ gehandelt, da sich der Ausverkauf der Kryptowährung, der durch die Äußerungen von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) CEO Elon Musk in der letzten Woche angeheizt wurde, vertiefte.

Was geschah

Die Apex-Kryptowährung nach Marktkapitalisierung wurde bei Redaktionsschluss auf 24-Stunden-Basis um 13,73% niedriger bei $39.284,33 gehandelt und



