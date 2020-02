Bitcoin: Stuttgart lässt jetzt Anleger Bitcoin shorten!

An der Börse in Stuttgart haben Anleger seit Neuestem die Möglichkeit, auf fallende Kurse bei der Kryptowährung zu setzen. Dafür wurde ein neues börsengehandeltes Produkt ins Leben gerufen, welches die Kursentwicklung des Bitcoin umgekehrt nachbildet. Das ist mit Blick auf die stark volatile Natur des Bitcoin nicht uninteressant. In der Vergangenheit folgten auf steile Aufstiege meist ebenso drastische Verluste.

