Bitcoin: Steigt um mehr als 4% in 24 Stunden!

In den letzten 24 Stunden ist der Kurs von Bitcoin (CRYPTO: BTC) um 4,77% auf $56.964,00 gestiegen. Dies steht im Gegensatz zu seinem negativen Trend in der letzten Woche, in der er einen Verlust von 1,0 % hinnehmen musste und von 58.267,61 $ auf den aktuellen Preis sank. Derzeit liegt das Allzeithoch der Münze bei $69.045,00.

Das folgende Diagramm vergleicht die Preisbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung