Bitcoin: Steht der Durchbruch bevor?

Bitcoin (CRYPTO: BTC) wurde am Donnerstag fast 3 % höher gehandelt, als er versuchte, einen Widerstandsbereich bei 45.814,61 $ zu durchbrechen.

Der Kryptowährungsmarkt befand sich in den letzten Wochen in einem Aufschwung, nachdem die Spitzenkryptos Bitcoin und Ethereum (CRYPTO: ETH) am 24. Januar ihren Tiefpunkt bei 32.933,33 $ bzw. 2.159 $ erreicht hatten.

Der aktuelle Trend dürfte sich fortsetzen, insbesondere wenn



