Bitcoin: Starker Rückgang!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ethereum (CRYPTO: ETH) und Dogecoin (CRYPTO: DOGE) erlebten am Sonntagabend eine vorübergehende Erleichterung, bevor sie in den frühen Morgenstunden des Montags einen weiteren starken Rückgang verzeichneten. 2,32 Millionen Dollar verloren Am schlimmsten traf es die ETH-Händler, die im Laufe des letzten Tages Liquidationen im Wert von 76,46 Mio. $ verzeichneten, wie aus Daten von CoinGlass hervorgeht. Der… Hier weiterlesen