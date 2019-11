"Der Bitcoin-Standard", das von internationalen Kritikern gefeierte Bitcoin-Standardwerk endlich auf Deutsch erhältlich!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



München (ots) - Die Finanzbranche ist in Aufruhr über Geld-Alternativen wieBitcoin, Libra und andere Kryptowährungen. Selbst die Landeszentralbank BayernLBhält einen Bitcoin-Kurs von 90.000 Dollar für möglich - inspiriert durchWirtschaftswissenschaftler Saifedean Ammous und dessen Grundlagenbuch "DerBitcoin-Standard", das nun endlich auch in deutscher Sprache erhältlich ist.Ist Bitcoin eine unabhängige Alternative zum modernen Zentralbankensystem, wiewir es in den letzten gut 100 Jahren kennen? Der in Bank- und Bitcoin-Kreisenmittlerweile als Standardwerk gehandelte "Bitcoin-Standard" wirft einenumfassenden, kritischen Blick auf die Entstehung und Geschichte des Geldes -endlich nun auch auf Deutsch. Auf den Grundsätzen der ÖsterreichischenWirtschaftsschule untersucht das Buch zudem das Phänomen Bitcoin, dessennutzenstiftenden Eigenschaften sowie die Fähigkeit dieses neuen, digitalenGeldes, Herausforderungen unserer aktuellen Geldpolitik nachhaltig zu lösen.Bekannt geworden und viel zitiert ist das Buch aufgrund seiner analytischenGegenüberstellung von Bitcoin und Gold: Aus dem Buch sind u.a. die Ansätze desjüngst diskutierten Stock-to-Flow-Modells entstanden. Das von Ammousangesprochene Modell aus der Rohstoffanalyse bewegte jüngst die BayerischeLandesbank dazu, die Untersuchung "Läuft Bitcoin Gold den Rang ab?" zuveröffentlichen. Die BayernLB kommt in dieser zur Erkenntnis, dass Bitcoin alsein noch härteres Geld als Gold konzipiert ist. Durch die absolute und bishereinzigartige, digitale Knappheit prognostiziert die Studie, dass derBitcoin-Kurs in naher Zukunft mit einiger Wahrscheinlichkeit auf über 90.000Dollar ansteigen wird.Der nun auf Deutsch erschienene "Der Bitcoin-Standard" adressiert nicht nurKenner der Materie, sondern auch Ökonomen, Banker und Investoren, die sich mitdem Phänomen Bitcoin eingehender auseinandersetzen möchten: Einem Phänomen vonenormer Tragweite für die gesamte Finanzökonomie, und deshalb auch als schwarzerSchwan der Finanzwirtschaft bezeichnet.Das Buch wird von Aprycot Media veröffentlicht, einem jungen Verlag, der sichauf Bitcoin-Literatur spezialisiert hat. Die "neue Bibel moderner Geldtheorie",wie es von Insidern bezeichnet wird, kostet 24EUR und ist ab sofort online aufwww.aprycot.de, im ausgesuchten Buchhandel sowie demnächst auch bei Amazonerhältlich.Pressekontakt:Aprycot MediaFabio Troendleinfo@aprycot.deTel. 0221 291953 83Original-Content von: Aprycot Media, übermittelt durch news aktuell