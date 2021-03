Bitcoin: Spekulation aus Indien

Der Bitcoin hat zuletzt wieder etwas abgegeben. Es ging um etwa 1 % abwärts, wobei an den verschiedenen Handelsplätzen teils deutlich unterschiedliche Kurse festgestellt wurden. Sollte der Aufwärtstrend beendet sein? Wahrscheinlich nicht. So zeigen die Marktdaten an, dass große Investoren am Bitcoin – offenbar – noch festhalten.

Spekulanten haben den Bitcoin abgegeben und damit minimal unter Druck gesetzt. Die Bewegung ist nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung