Bitcoin: Sollten Sie jetzt kaufen?

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

In einem Thread auf Reddit mit dem Titel „ask me anything“ stand der Microsoft Gründer Bill Gates Rede und Antwort. Beispielsweise kam es auch dazu, dass er sich zu Bitcoin äußerte. Er hält nach eigenen Aussagen keine Kryptowährungen. Er zieht Unternehmen vor, welche großartige Produkte produzieren. Kryptowährungen tragen seiner Aussage nach auch nicht zur Gesellschaft bei. In diesem Artikel soll… Hier weiterlesen