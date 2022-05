Bitcoin: Sollten Sie jetzt kaufen?

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



In dem südamerikanischen Land El Salvador hat das Experiment begonnen. Dort wurde nämlich die weltgrößte Kryptowährung als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert. Laut einer Umfrage des US national U.S. National Bureau of Economic Research in Zusammenarbeit mit dem Marktforscher Cid Gallup kommt das nicht sonderlich an. In diesem Artikel soll nun aber geklärt werden, ob es sich wirklich lohnt, den Bitcoin jetzt… Hier weiterlesen