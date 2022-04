Bitcoin: Sollten Sie jetzt kaufen?

Im Zuge der steigenden Preise kommen natürlich wieder vermehrt sogenannte Crypto-Hacker in den Fokus. Man muss wissen, die Aufbewahrung größerer Geldbeträge direkt auf einer Börse, bringt ein zusätzliches Diebstahlrisiko. Am besten ist es Hardware-Wallets zu nutzen. In diesem Artikel soll nun aber geklärt werden, ob es sich wirklich lohnt, den Bitcoin jetzt zu kaufen.

Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung