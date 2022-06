Bitcoin: So schnell kann’s gehen!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Noch am Pfingstmontag konnte der Bitcoin-Kurs sehr positive Signale aussenden. Die Kryptowährung bewegte sich deutlich in die Höhe und konnte die Marke bei 31.000 US-Dollar recht komfortabel überschreiten. Die Zugewinne waren allerdings nicht besonders nachhaltiger Natur, denn schon tags darauf haben sie sich schon wieder in Luft aufgelöst. Im morgendlichen Handel gab der Bitcoin am Dienstag um 5,5 Prozent nach… Hier weiterlesen