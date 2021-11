Bitcoin: Sinkt tiefer, aber könnte es eine gute Sache sein!

Bitcoin (CRYPTO: BTC) wird am Dienstagmorgen in einem insgesamt rückläufigen Kryptowährungsmarkt niedriger gehandelt. Obwohl Bitcoin nach unten ist, sieht es so aus, als ob er am Dienstagmorgen von der Unterstützung abgeprallt ist.

Bitcoin war bei Redaktionsschluss um 4,69% auf $60.642,08 gefallen.

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Bitcoin Tägliche Chartanalyse Bitcoin ist vor kurzem über den Widerstand in dem, was technische Händler einen Seitwärtskanal nennen, ausgebrochen und versucht nun, den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!