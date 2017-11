Bitcoin: Ein Schock!

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse rund um den Bitcoin verfolgt. Sascha Huber hat sich die Situation in einer Analyse einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Der Stand! Vom 21. auf den 22. November gab der Bitcoin-Kurs deutlich nach. Grund war die Mitteilung der konkurrierenden Kryptowährung Tether darüber, dass Hacker Tether-Coins im Wert von rund 31 Mio. US-Dollar gestohlen haben sollen.

Die Gefahr! Bitcoin selber scheint zu keiner Zeit in Gefahr gewesen zu sein, denn Tether verwendet ein völlig anderes Konzept als Bitcoin. Die Kursverluste bei Bitcoin sind also wohl eher psychologisch begründet.

Der Ausblick! Sascha Huber betonte, dass es den Bitcoin schon seit dem 3. Januar 2009 gibt und dass die Blockchain selber bis heute nie gehackt worden ist – der Bitcoin scheint somit sicher. Zudem ist es erst vor Kurzem zu einem Ausbruch gekommen, wodurch ein Kaufsignal generiert wurde. Wenn es jetzt wieder bergauf geht, bleibt Sascha Huber beim runden Kursziel von 10.000 US-Dollar.

Wie wird es beim Bitcoin weitergehen? Wir bleiben weiter für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.