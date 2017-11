Bitcoin: Die Sache mit der Preisstabilität!

Liebe Leser,

der Vorteil eines Blockchain-Systems ist aus kryptografischer Sicht nicht zu verkennen. Ich will mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denn ich weiss, dass ich nicht genug Expertise auf diesem Gebiet habe. Dennoch habe ich immer das Gefühl, dass hier Dinge ständig durcheinandergeworfen werden, wenn es um die Vorteile des Bitcoins als digitale Währung geht und um die Vorteile des Blockchain-Systems. Warum fällt es Bitcoin-Anhängern, aber auch anderen eigentlich immer so schwer, beide Dinge auseinander zu halten?

Bitcoin bringt als Währung mehr Nachteile mit sich als Vorteile

Meine Befürchtung ist: Es liegt daran, dass der Bitcoin als digitale Währung und aus der ökonomischen Perspektive derzeit einfach viel mehr Nachteile mit sich bringt als Vorteile. Zumindest im Vergleich zu unserem bestehenden Währungssystem. Daher müssen so viele Argumente wie möglich herhalten, um die Skeptiker vom Gegenteil überzeugen zu können.

Bitcoin ist das falsche Überzeugungsmittel

Das Blockchain-System könnte die Internetwelt verändern. Wenn man es beispielsweise mit der Entwicklung von Internet-Protokollen vergleicht, dann besteht daran kein Zweifel. Der Bitcoin repräsentiert diese Erwartungen, doch dürfte gerade dieser eher ein schlechtes Mittel sein, um Währungs- und Finanzexperten und damit auch Wirtschaftende von dem Potential zu überzeugen. Oft hat es den Eindruck, da haben sich die Entwickler leider selbst zu weit aus dem Fenster gelehnt.

Vertrauen ist nicht gleich Vertrauen

Was schlicht und ergreifend ausgeblendet wurde, ist die Tatsache, dass unser Währungssystem nicht nur bereits auf bestehendem Vertrauen basiert, sondern auch auf der Preisstabilität. Das Vertrauen bezieht sich allerdings nicht, wie fälschlicherweise behauptet wird, auf einfaches Vertrauen (keine Geldenteignung usw.) gegenüber Regierungen und Zentralbanken, sondern dem Vertrauen gegenüber der Preisstabilität. Und diese wiederum sollte durch Regierungen und Banken gewährleistet werden.

Preisstabilität dient dem Wohlstand des Landes

Die Preisstabilität dient einzig und alleine dem Wohlstand des Landes und damit den dort lebenden Menschen. Bevor wir also anfangen, uns darüber zu unterhalten, ob der Bitcoin das Vertrauen der Menschen als Währung gewinnen kann, sollten wir uns darüber unterhalten, wie der Bitcoin es schaffen möchte, diese Preisstabilität zu erreichen. Die Chancen ohne einen massiven Eingriff in das System sind jedoch kaum vorhanden. Gleichzeitig ist das System so konzipiert worden, um es so wenig wie möglich zu verändern. Die Katze beisst sich also irgendwo immer selbst in den Schwanz, was den Bitcoin angeht.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.