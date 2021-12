Bitcoin: SEC lehnt den Bitcoin-ETF-Antrag von WisdomTree ab!

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat einen weiteren Antrag für einen Bitcoin (CRYPTO: BTC) Spotmarkt Exchange Traded Fund (ETF) abgelehnt, nachdem sie bereits mehrere Anträge für Bitcoin-Futures-basierte ETFs genehmigt hatte.

Was geschah

James Seyffart, ETF-Analyst bei Bloomberg Intelligence, schrieb in einem Tweet am Donnerstag, dass die SEC "ein weiteres Bitcoin-ETF-Ablehnungsschreiben" verschickt hat, diesmal an WisdomTree. Seyffart merkte an, dass dies eine ...



