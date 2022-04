Bitcoin: SEC inkonsequent bei Bitcoin ETFs!

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Grayscale Investments, das Unternehmen, das hinter dem weltweit größten geschlossenen Bitcoin-Fonds (CRYPTO: BTC) steht, hat auf Ungereimtheiten bei der Behandlung von Kryptowährungsderivaten durch die U. S. Securities Exchange Commission (SEC) hingewiesen. Was geschah Grayscale's Rechtsberater Davis Polk und Wardwell schrieben in einem Brief an die SEC, dass ihre Genehmigung für den Teucrium Bitcoin Futures Fund unvereinbar ist mit der Weigerung… Hier weiterlesen