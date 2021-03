Bitcoin: Ruhe vor dem Sturm

Der Bitcoin ist am Mittwoch extrem schwach in den Handel gestartet. Nachdem zuvor erstmalig 50.000 Euro überschritten worden waren, konnte der Kurs sich nun wieder bei etwa 58.700 Dollar stabilisieren, versuchte dann um 9.00 Uhr pünktlich zum Börsenbeginn in Deutschland den Ausbruch in Richtung von 60.000 Dollar und fiel um mehr al 2.000 Dollar.

Beruhigung kommt

Diese Gewinnmitnahmen, um die es sich offenbar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung